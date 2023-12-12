Görüntüler İstanbul’dan: Yanan marketin ürünleri yağmaladılar

Gaziosmanpaşa’da bulunan bir zincir markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında marketteki ürünler dışarı çıkarıldı. Etraftakilerin ürünleri ellerindeki poşetlere doldururken söz konusu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:53
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Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Market çalışanları daha sonra ürünlerini dışarı çıkardı. Dışarı konulan ürünleri gören vatandaşlar ellerine poşet alarak olay yerine geldi. 

Etraftakiler yerde bulunan ürünleri poşetlere doldurarak olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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