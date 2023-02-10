Göztepe ve Karşıyaka taraftar gruplarından depremzedeler için derbi çağrısı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:52

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından vefat sayıları Türkiye'yi yasa boğarken, ilk günden yardım toplamaya koşan İzmirli taraftarlar, yönetimlere çağrı yaptı. Futbolda farklı liglerde yer aldıkları için 2016'dan beri hiç karşı karşıya gelemeyen Karşıyaka ve Göztepe'de üniversiteli taraftarlar, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek için iki takım arasında derbi maçı varmış gibi bilet satışa sunulmasını istedi.

"AHBAP’A BAĞIŞLANSIN"

Yönetimlere dijital bilet hazırlama çağrısı yapan Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği (UNİKSK) ve Göztepe UniForce, biletlerin satışından elde edilecek gelirin depremzedelere yardımda kullanılmasını talep etti. Taraftarların ortak açıklamalarında, "Karşıyaka ve Göztepe'ye çağrımızdır. Sanki maç varmış gibi dijital bilet hazırlayarak her iki taraftara internet üzerinden satışa sunulmasını ve toplanan ücretin AHBAP Derneği'ne depremzedeler için yardımda kullanılmak üzere bağışlanması çağrısında bulunuyoruz. Yaraları hep birlikte sarmak için, maça gider gibi.." ifadeleri yer aldı.

KARŞIYAKA TAM KADRO YARDIMDA

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen deprem felaketleri sonrası ilk günden beri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yardım toplayıp afet yaşayan bölgelere göndermek için başlatılan seferberliğe TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyalı futbolcular da katıldı. Yeşil-kırmızılılarda futbolcular ve teknik direktör Selahaddin Dinçel başta olmak üzere teknik heyet, salonda yardım kolilerinin taşınıp tırlara yüklenmesine katkıda bulundu. Göztepeli futbolcular da Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki yardım çalışmalarına katılmıştı.