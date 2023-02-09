Göztepe’den 6 TIR yardım
Göztepe Spor Kulübü taraftarları, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine 6 TIR malzeme daha yolladı. Sarı-kırmızılıların Hırvat sportif direktörü Ivan Mance de İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın da 10 bin sterlin bağış yaptığını açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bütün Türkiye gibi Göztepe Spor Kulübü taraftarları da seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki gün önce depremzedelere 5 otobüs yardım malzemesi yollamıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden yurttaşlar, dün gece saatlerinde 6 yardım TIR'ını da hazır hale getirdi ve deprem bölgesine gitmesi için yola çıkardı.
MANCE: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
Göztepe'nin Hırvat sportif direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasına gelerek bölgeye malzeme gönderen taraftar ve sivillere destek verdi. Açıklamalarda bulunan Mance, "Bu güzel ülkeyi etkisi altına alan büyük trajedi için taziyelerimi gönderiyorum. Depremzedelere yardımda bulunan güzel insanlara teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarı ve siviller insanlığın her şeyden üstün olduğunu gösterdi. Göztepe olarak depremden etkilenen herkese yardım göndermeye çalışıyoruz. Depremden etkilenenlere yardımları göndermeye devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hangi kulübü desteklediğimiz önemli değil, önemli olan birlik içinde hareket etmek" dedi.
SOUTHAMPTON'DAN YARDIM
Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Rebuplic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig ekibi Southampton da depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımda bulundu. İngiliz Kulübü, depremde zarar gören insanlar adına 10 bin sterlin bağış yaptı. Southampton Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara bağış çağrısında bulundu. Açıklamada, "Tüm duygularımız ve düşüncelerimiz Türkiye'de depremden etkilenen insanlarla birlikte. Bağışlar yaparak herkes fark yaratabilir" ifadeleri kullanıldı. Göztepe Başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in de yurt dışında yardım çalışmaları yaptığı ifade edildi.
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