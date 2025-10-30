Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 10:26:00
Grand Kartal Otel faciasında üçüncü duruşma devam ediyor

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3’üncü duruşmasının 3’üncü gününde esasa ilişkin sanık beyanları ile devam edilecek.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3’üncü duruşmanın 3’üncü gününde devam ediyor.

Duruşmada ilk iki günlük süreçte 18 sanık esas hakkındaki beyanını verdi.

1 günlük resmi tatilin ardından bugün tekrar başlayan davada ise geriye kalan 14 sanığın beyanları alınacak.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda görülen 3. duruşmada sabahın erken saatlerinde, otel faciasında yakınlarını kaybeden aileler, mahkemeye akın etti. Polis ekiplerinin ise geniş çaplı güvenlik önlemleri sürüyor.

Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. 19’uncu sanığın savunmasının alınmasıyla duruşma başlayacak.

