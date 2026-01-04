Grok'a gönderilen 'bikini giydir' komutlarına erişim engeli

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in (Twitter) yapay zeka asistanı Grok, verilen komutlar üzerine, çocuklar dahil, herkesin kıyafetini çıkardığı görseller oluşturmaya başladı.
Platformda kadınlardan çocuklara, siyasetçilerden ünlü isimlere kadar birçok kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulmuş çıplak görüntüleri paylaşıldı.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Grok’a gönderilen ve siyasi figürleri hedef alan "bikini giydir” komutlarının erişime engellendiğini duyurdu.
X, söz konusu paylaşımları Türkiye’den görünmez kıldı.
