GSB personel alımı başvuru duyurusunun ardından başvuruları şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, GSB Personel Alımı ne zaman? GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvurusu kimler yapabilir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmayacak. Yerleştirmeler ise 2024 yılı KPSS B grubu puanına göre yapılacak.

Adaylar, başvurularını dijital ortamda Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GSB PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVRUBİLİR?

Bakanlık, farklı eğitim düzeylerinden (lise, ön lisans, lisans) toplamda 2 bin 610 kişiyi istihdam edecek.