16.05.2026 12:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı süreci resmen başlıyor. Peki, GSB Personel Alımı ne zaman? GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvurusu kimler yapabilir?

GSB personel alımı başvuru duyurusunun ardından başvuruları şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, GSB Personel Alımı ne zaman? GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvurusu kimler yapabilir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmayacak. Yerleştirmeler ise 2024 yılı KPSS B grubu puanına göre yapılacak.

Adaylar, başvurularını dijital ortamda Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GSB PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVRUBİLİR?

Bakanlık, farklı eğitim düzeylerinden (lise, ön lisans, lisans) toplamda 2 bin 610 kişiyi istihdam edecek.

  • 2024 yılı KPSS B grubu puanına sahip olmak.
  • Başvurulacak kadronun gerektirdiği okul bölümünden mezun olmak.
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
İlgili Konular: #personel alımı #GSB