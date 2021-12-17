Gücü, şehir sahiplerine devreden uygulama

17 Aralık 2021 Cuma, 23:51

Kent yönetiminde katılımcılığı kendine görev edinen İBB, tüm çalışmalarını bu vizyonda sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gücü, şehrin sahiplerine devreden uygulama!” sözleriyle “İstanbul Senin Süper Uygulaması”nı tanıttı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve iklim aktivisti gençler de katıldı.

GLOBAL ÇAPTA BİR İNOVASYON

16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Senin Süper Uygulaması, şehrimizin geleceği için önemli bir başlangıç. İstanbul Senin, bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyondur. İstanbul Senin, sadece herkesin cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak özgün bir teknoloji” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK KATILIM VE ORTAK AKLI TABANA YAYMAK

Dünya çapında yenilikçi bir araç ve yeni nesil bir iş modeli geliştirdiklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, “Yeni nesil platformun gücüyle; demokratik katılım ve ortak aklı tabana yaymak, İBB hizmetlerine cep telefonundan kolay, anlık erişim, güvenilir bir pazaryeri kurmak ve ‘start-up’lar için hızlı büyüme imkanı sağlamak” sözleriyle projenin temel hedeflerini dile getirdi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK BİR UYGULAMA

İstanbul’da uzun bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz diyen Ekrem İmamoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamanın kullanım alanlarından bazılarını şu şekilde sıraladı:

“İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, ‘İstanbul Senin’deki dijital İstanbul Kart sayesinde, mevcut İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız yoksa da cep telefonunuzun içindeki “Göster Geç” özelliği ile toplu taşımadan yararlanabileceksiniz. Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi ‘İstanbul Senin’ ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek. ‘Söz Senin’ mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek. ‘Otobüsüm Nerede’ mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.”

İSTANBUL SENİN’DE NELER VAR?

İstanbul Senin Super Uygulaması, İstanbul halkının kentle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaların yanı sıra kenti bir startup merkezine dönüştürecek özelliklere sahip. İstanbul Senin; mobil ödeme, hizmetlere kolay erişim ve dijital halk pazarı olarak üç ayrı fazdan oluşuyor. Bu fazlar kapsamında kullanıcılar hizmet ve çözümlere kolayca ulaşacak.

ŞEHİRLE İLİGLİ TÜM BİLGİLERE ANINDA ULAŞIM

Kullanıcılar, İBB’nin tüm süreçlerine katılarak, acil durumlarda hızlıca bilgilere ulaşıp nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenebilecek. Kendi mesajlaşma uygulamasını oluşturabilecek ve şehirle ilgili tüm bilgilere anında erişim sağlayacak ve bu işlemler kişisel verilerinin gizliliği temelinde gerçekleşecek.

TEK TIKLA ÖDEME ÇÖZÜMLERİ

Vatandaşlar; dijital cüzdan, çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme, QR kod ile ödeme, micro payment olanağı, İBB ve iştiraklerine yapacakları ödemelerden puan kazanma, güvenli yardımlaşma ve “İstanbul Pay” ile tek tıkla ödeme çözümlerini kullanabilecek.

GÜVENLİ İŞ MODELİ

İstanbul Senin uygulaması, şehirdeki birçok işletme için yepyeni bir pazar yeri platformu olacak. Her işletme “İstanbul Senin” üzerinde bir sanal mağaza açabilecek, İBB’den yaralanan işletmeciler daha çok kişiye ulaşıp satışlarını artırma fırsatı yakalayacak. Ayrıca hem satıcılar hem de tüketiciler sahte ürünlerden korunacak. Ayrıca startup’lar bu platform için çözümler geliştirebilecekleri gibi, “Super App” üzerinden çok daha fazla kişiye ulaşacak. Böylece İstanbul, bir startup ve inovasyon merkezi haline gelecek.

SOSYAL YARDIMLAŞMA AĞI

İstanbul Senin, son yıllarda giderek artan sosyal yardımlaşmanın da daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Özel bir programla gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenecek, yardım miktarı ihtiyaç sahiplerinin İstanbul Kart’ına yüklenecek ve takip edilebilecek.

