Gülşah Durbay'ın ardından... Şehzadeler Belediyesi'nde seçim: AKP aday çıkarmayacak, MHP CHP'nin adayını destekleyecek!

AKP ve MHP, 14 Aralık’ta yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ardından 19 Aralık’ta yapılacak belediye başkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, yaptığı açıklamada, genç yaşta yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ardından yapılacak seçim sürecinde aynı hassasiyetle hareket ettiklerini söyledi.

Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde de benzer bir karar aldıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir.”

MHP, CHP’NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ise yazılı bir açıklama yaparak, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını destekleyeceklerini duyurdu.

Tosuner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine ve yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur.”