Gülşah Durbay sonsuzluğa uğurlanıyor... Törene katılan yurttaşlar: 'Bütün sevdiklerimizi aldılar, o bizim kızımız...'

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 Aralık Pazar günü kanser tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Durbay'ın vefati sevenlerini ve siyasileri yasa boğdu.

Durbay'ın vefatının ardından ilk olarak belediye önünde cenaze töreni düzenlendi.

Bir yurttaş, Durbay'ın ölümünün kendileri için çok acı bir olay olduğunu belirterek, "İyi bir başkandı. Bir yıl içinde ikinci bir başkanımızı kaybediyoruz. Manisa'mızın başı sağ olsun. Üzgünüz. Diyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"O BİZİM KIZIMIZ... KELİMELERE SIĞDIRAMIYORUM..."

Koldereli olduğunu ve Durbay'ın çocukluk yıllarını bildiğini belirten yurttaş, onla gurur duyduğunu ve üzüntüsünü kelimelere sığdıramadığını ifade ederek, "2025 yılı bize pek iyi gelmedi, bütün sevdiklerimizi aldılar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimelere sığdıramıyorum. Üzüntümüz derin. Babasının büyüğüyüm, dedeleri arkadaşımız. O bizim kızımız. Herkes biliyor, anlatmamıza gerek yok. Manisa'nın en büyüğü Koldere. Bizim ölümüz yetiyor, dirimiz neler yapar, bilemem" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUNDA O GÜNKÜ MUTLULUĞUNU KİMSE TARİF EDEMEZDİ"

Gülşah Durbay'ın çocukluk arkadaşı olduğuna değinen bir yurttaş, tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını belirterek, "Beraber yıllarca aynı havayı soluduk, aynı yollarda yürüdük. Onun Koldere'den çıkıp Belediye Başkanı olduğunda, o günkü mutluluğunu kimse tarif edemezdi ama şu an belediyede onu böyle görmek en büyük acıyı veriyor bize. Diyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadesini kullandı.

Bir yılda iki belediye başkanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen bir yurttaş ise, "Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, Manisa'ya, milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.