Gümrükçü: 30 Ekim doğum günüm, yaşanan acıyı ömür boyu unutmayacağım

30 Ekim 2021 Cumartesi, 17:10

Çiğli Belediyesi Heykel Atölyesinde yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı'nın açılış töreni, büyük depremin birinci yıl dönümü olan 30 Ekim Cumartesi günü (bugün) Ataşehir Mahallesi Ekol Hastanesi kavşağında gerçekleştirildi. Törene İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, anıtı tasarlayan heykeltıraşlar Ferit Furuncu ve Martıgül Kalkan ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÜMRÜKÇÜ: VATANDAŞIMIZ DA DAHA DİKKATLİ OLMALI

Açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu tarz açılışlarda genelde coşku ve heyecan olur ama biz bugün acımızı paylaşmak ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın anısını yaşatmak için buradayız. Türkiye deprem tehdidi altında olan bir ülke. Ülkemizin en büyük sorunu terör ya da emperyalizmin değil deprem gerçekliğidir. Bu da yaşadığımız coğrafyanın deprem bölgesi olmasından kaynaklanıyor. Her şeyi değiştirebilirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Çiğli, gelişen ve büyüyen bir kent ama yapı stoku depreme dayanıklı değil. 1999 öncesi yapılarda ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her 4 binanın 3’ü olası bir depremde yıkılacak kadar riskli durumda. Depremle ilgili mücadele sadece belediyelerin veya devletin mücadelesi değil. Aynı zamanda bazen müteahhitten hakkını arama mücadelesi, bazen de daha iyi konutlarda yaşamak için ekonomi güçlüklerle baş etme mücadelesi. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamda mücadele veren herkesin yanında olmayı görev saydık. Yaptığımız çalışmalarla kentimizi belirli bir noktaya getirdik. Çiğli Arama Kurtarma ekibimiz gerek Elazığ depremi ve Kastamonu’daki sel felaketinde gerekse Antalya’da yaşanan yangın felaketi ve 30 Ekim İzmir depreminde canla başla çalıştılar. Bizleri gururlandırdılar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“İZMİR DEPREMİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Çiğli’nin deprem ile bağının 1966 yılında Varto’da yaşanan deprem ile ilgili başladığını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Bölgemizde yaşayan, şu an aramızda da olan birçok hemşerimiz bu bölgeye Varto depreminin ardından geldi. Kocaeli ve Erzincan depremi sonrasında da göç aldı. Bu anıt sadece 30 Ekim İzmir depremini değil; Türkiye ve İzmir’in tarihini taşıyacak. Burayı seçmemizin bir nedeni var. Burası Çiğli’nin giriş kapısı. ‘Depremin öldürdüğü’ bilinci zihinlerde canlansın istiyoruz. Tramvay ile bu bölgeden geçecek herkes Deprem Anıtı’nı görecek. Bundan sonraki süreçte gerek büyüklerimizin acısını paylaşmak gerekse toplumsal farkındalığı yükseltmek için yaşadığımız acıyı canlı tutmak ve depreme karşı mücadelemizi dinç tutmak için çabalayacağız. 30 Ekim benim doğum günüm. Geçen yıl da mutlulukla başlayan gün acıyla devam etti. Bundan dolayı İzmir depremini ömür boyu unutmayacağım, kimseye de unutturma fırsatı vermeyeceğim” diye konuştu.

"ACININ KALBİMİZE GÖMÜLDÜĞÜ GÜN"

30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpündüz’ün babası Alican Alpgündüz, “30 Ekim 2020 acının feryadın ve çığlığın kalbimize gömüldüğü bir gün. Ben burada 2 çocuğunu kaybeden bir babayım, onları çok özledim, onlarsız bir hayat yasamaya çalışıyorum. Ülkemizde depremler değil ama çürük binalar kader. Kurumların üzerine düşeni yapması ve gerekli önlemleri alması lazım. Büyük bir deprem yaşadık. Maalesef depremde insanlar değil müteahhit kendini haklı çıkarıyor. Benim kurumlardan ricam, çürük binalarda insanları ölüme terk edenler için gerekli önlemler alınsın” ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA BÖYLE ESERLER AÇMAK NASİP OLMASIN"

Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Bugün acının yıldönümü, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu anıtlar merkezi bir yerde her şeyi hatırlatmak amacıyla yapıldı. Hem müteahhit ve belediye dikkat edecek hem de daire alan dikkat edecek. Mutlak incelemek mecburiyetindeyiz. Aldığımız evin oturulur olup olmadığını sorgulamalıyız. Deprem değil binalar insanı öldürüyor. Japonya’da da deprem oluyor ama kimse ölmüyor. Teknik bilgiden çok yoksunuz. Cahil müteahhitlerimizin 3 kuruş demirden ve betondan çalmak için yaptığı binalarda biz canlarımızı yitiriyoruz. Kimsenin bu acıyı yaşamamız lazım. Acıyı o binaları yapanların yaşaması lazım. İnşallah böyle anıtlara bir daha ihtiyacımız olmaz. Bence ada bazında bir proje ile İzmir’in yenilenmesi şart. Genel Başkanımız ile de bunu konuştuk ada bazlı yenilemeden yanayız. Bu bölgeler ada bazıyla bir an evvel yenilenmeli. Bizler de sorumluluk sahibi insanlarız. Köprü olmak vazifemiz. Bir daha da böyle eserler açmak bize nasip olmasın. Bu görsel inşallah ders olur. Bunun yanında Ayda Bebeğin itfaiyenin elini tutmasından esinlenilen bu anıt çok güzel düşünülmüş. 7 köşesi var ve her köşede Türkiye’de yaşanan depremlerin isimleri yer alıyor” dedi.

"BİNA STOKLARIMIZ KÖTÜ"

Törende yer alan Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Geçen sene bugün 83 milyonun yüreğini sızlatan bir olayla karşı karşıya kaldık. Yaşanan depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçok vatandaşımız yaralanmıştı. Ben onlara şehit diyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 45 gün oldu Çiğli’ye geleli. Türkiye’de bir deprem bekleniyor ama bu konuda hazırlıklı mıyız değil miyiz; şüphelerimiz ve sıkıntılarımız var. Bina stoklarımız kötü. Bu konuda sorumluluk sadece devlette veya belediyede değil; sorumluluk hepimizde. Sorgulamamız lazım. Kadere kısmete bırakmamız, tedbirimizi almamız lazım. Burada hepimiz birlikte ne gün başlarsak en tez zamanda başlamamız gerekiyor. Bina stoklarını en kısa süre yenilememiz, depreme dayanıklı yapmamız lazım. Deprem değil, bina öldürüyor. Hepimize bu konuda sorumluluk düşüyor. Türkiye bir deprem ülkesi, herkes bu konuda duyarlı olacak. Bu anıtta hem ilçemizin merkezinde seçtiği ve yaptırdığı için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR

Ataşehir Mahalle Muhtarı Nesrin Erdoğan, “Ülkemizin ve dünyanın bir gerçeği olan depremin sık sık yaşanması nedeniyle bu gerçeği hiç unutmamız gerek. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Bir de buna tedbirsizlik ekleniyor. Son olarak 30 Ekim 2020 yılında ilimizde gerçekleşen ve üzücü kayıplarla sonuçlanan deprem gerçeğini bize hatırlatacak olan bu anıtı mahallemize ve Çiğlimize kazandıran başta belediye başkanım ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.