Gümrükçü: Bahane değil çözüm üretiyoruz

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:21

Çiğli Beledieysi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak ayından itibaren 13 farklı kanaldan belediyeye ulaştırılan toplam 31 bin 946 talep, istek ve şikayetin 29 bin 996 tanesi sonuçlandırılmış olup yüzde 93,90 oranında çözüm oranına ulaşıldı. Gelen taleplerin 8 bin 914’ü internet sitesinden, 7 bin 650’si WhatsApp, 4 bin 757’si halk masası, 10 bin 625’i ise diğer iletişim kanallarından oluştu. Yıllık bazda sonuçlandırılan talep veya şikayetin yüzde 55’ine tekabül eden 16 bin 648 tanesi 72 saat içinde çözüme kavuşturulmuş olup, talep ve şikayetlerin ortalama çözüm süresi 8,70 gün olarak gerçekleşti. Kasım ayı performansını yıllık ortalamasının üzerine taşıyan Çiğli Belediyesi, 7-15 Kasım tarihleri arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili gelen 756 talep ve şikayeti 3,94 gün gibi kısa sürede çözüme kavuşturdu. Sonuçlandırılan taleplerle ilgili yapılan değerlendirme anketlerinde, vatandaşlar kendilerine sağlanan hizmeti yüzde 52,31 çok iyi ve yüzde 29,70 iyi olarak puanladı.

Vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede çözüme kavuşturmak adına çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğlili hemşehrilerimize ‘bahane değil çözüm üreteceğimizin’ sözünü verdik. Bu doğrultuda, belediyemizin üzerindeki ölü toprağını atmak ve gerçek performansını açığa çıkarmak adına birtakım çalışmalar başlattık. Kurum içi iletişimimizi kuvvetlendirmek amacıyla CRM Merkezi’ni kurduk. Vatandaşlarımızın belediyeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 13 farklı iletişim kanalımızı aktif hale getirdik. Hayata geçirdiğimiz bu sistemle, Belediyemize gelen talep, istek ve şikayetleri tek bir merkezde topluyor ve ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Başvurularla ilgili süreç takibi yapıyoruz. Aylık olarak, performans değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Eksilerimizi ve artılarımızı masaya yatırıyoruz. Elimizdeki 2021 yılı verileri kurduğumuz bu sistemin Çiğli ve Çiğlililer için ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.