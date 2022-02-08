Gümrükçü: Çigli'de kadınlar kimsesiz değil

08 Şubat 2022 Salı, 15:32

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 26 mahallede gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 10 bin kadınla anket yapıldı. Görüşmeler sonucunda sosyo-ekonomik sorunlar yaşadığı tespit edilen 807 kadına ulaşılarak ihtiyaç duydukları konularda destek olundu.

Kadınların toplumsal yaşantıda ve aile içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunlara duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kadın kimsesiz değil. Çiğli Belediyesi olarak, ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Karşılaştıkları sorunlar ile ilgili kendilerini çaresiz hissetmemeleri için danışmanlık hizmetleri başlattık. Bir telefon kadar yakınız. Bizlerle iletişime geçsinler. Hukuki ve psikolojik gerekli her türlü desteği sonuna kadar sağlayacağız. Çiğli’yi, toplumsal anlamda kadın erkek eşitlik algısının güçlendiği, kadınların kent yönetiminde eşit söz hakkına sahip olduğu, istihdama ve sosyo-kültürel aktivitelere katılım gösterdiği, en önemlisi de güvenle ve huzurla sokağa çıkabildiği bir kent haline getirene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.