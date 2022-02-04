Günel: 300 bin metrekare yol yapım çalışması olacak
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi Hizmet Binası’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, son iki yıldır yapılan yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerine bilgi verdi.
Göreve gelmelerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve işbirliği sayesinde Davutlar Mahallesi’ne ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Nisan 2019’dan bu yana Davutlar’a 75 bin 286 metrekare yeni yol kazandırdık. İlgili kurumlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile 20 sokak ve iki caddenin alt ve üstyapılarını bütünüyle yeniledik. Çalışmalarımız Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar ve Kavak sokaklarda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ayrıca İstiklal, Menderes ve Atatürk caddelerine toplam 50 bin metrekare sıcak asfalt dökeceğiz” dedi.
Başkan Ömer Günel, “Göreve geldiğimizde iki mahalleye pozitif ayrımcılık yapacağımızı söylemiştik. Ne yazık ki bu iki mahalle uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış bölgelerdi. Geçen sene İkiçeşmelik Mahallesi’ne neler yaptığımız ortada. 2022 yılı Davutlar Mahallesi’nin yılı olacak. Güzelçamlı’ya gidiş ve dönüşlerde kullandığımız yolu üç ay süren görüşmelerin ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden devraldık. Bölgede ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarına başladı. Ardından biz üstyapı işlerini yapacağız. Bu sene sadece Davutlar Mahallesi’nde 300 bin metrekare yol yapım çalışması yürütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
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