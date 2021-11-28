Güney Afrika'dan 71 Türk yolcu tahliye seferleriyle İstanbul’a getirildi
Türk Hava Yolları (THY), Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferleriyle 71 Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi.
Güney Afrika'da Cape Twon ve Johannesburg’dan Türkiye'ye dönmek isteyen 71 Türk vatandaşı tahliye seferleriyle sabah 05.30’da İstanbul’a geldi. Yolcular aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valilikçe belirlenecek otellerde 14 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Bilim insanları, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Covid-19’un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.
Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış söz konusu yeni varyantına Güney Afrika’nın komşu ülkesi Botsvana’da da rastlanmıştı.
Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.
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