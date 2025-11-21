Bursa'da güpegündüz 'tecavüz' girişimi! Eczanenin önünde kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: 10 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı!

Yıldırım ilçesinde, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.

Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu.

Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KADININ KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI!

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

PİŞKİN SAVUNMA: "ÇIPLAK BİR KADIN GÖRDÜM SANDIM"

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen T.K., ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K.'nın 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.