Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Gürcistan’a gönderilecek zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi
20.11.2025 20:31:00
AA
