Gürlek’ten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu söyleyerek bir yolcuya yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Y.S. hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.