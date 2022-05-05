Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde mobilyacı Zafer Çamur (50), gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, evde oturduğu sırada dışarıdan bir gürültü duydu. Sesin nereden geldiğini merak eden Çamur, evden çıktı.
Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur’a ateş açıldı. Göğsünden vurulan Çamur, kanlar içerisinde kaldı. Çamur’un vurulduğunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çok kan kaybeden Çamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.
Video Haberler
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Büyük zamlar yolda!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama