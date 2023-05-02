Gürün: Atatürk’ün dediği gibi, ‘Fikirler ve devrimler sanatla yayılır

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:45

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvar öğrencileri tarafından ‘Bi Dünya Dans Film Müzikleri ve Dans Gösterisi’ düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 150 konservatuvar öğrencisinin sahne aldığı etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, konservatuvar öğrencilerinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

GÜRÜN, “KENTİMİZDE KÜLTÜR VE SANATIN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

150 konservatuvar öğrencinin sahne aldığı etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın sadece turizm ve tarım kenti değil çok önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Bugün çocuklarımız tarafından yapılan film müzikleri ve dans gösterileri ile bir aradayız. Bu gösteri bünyemizde kurmuş olduğumuz Konservatuvarda görev yapan orkestra ve sanatçılarımızın çalışmaları ile hazırlandı ve çocuklarımız bu eşsiz gösteriyi sahnelediler. Bende sizler gibi hem gösteriyi sergileyen çocuklarımızla hem de bu gösteriyi hazırlayan hocalarımızla gurur duyuyorum. Muğla ülkemizin hem turizm hem de tarım anlamında en önemli şehirlerinin başında geliyor ve bu eşsiz şehir üçayak üzerinde duruyor. Turizm, tarım ve kültür."

"Özellikle tarım konusunda yaptığımız büyük yatırımlar ile şehrimize çok önemli bir katkı sağladık. Şimdi de en önemli çalışmalarımızın başında da Kültür konusunda devam ediyor. Kültür kenti Muğla’yı yavaş yavaş ilmek ilmek örmeye başladık. Önümüzdeki süreçte Muğla’nın en önemli ayağının kültür ve sanat olacağına inanıyor ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Atatürk diyor ki, ‘Fikirler ve devrimler sanatla yayılır’ öyleyse onun yolunda olan bizler sanatı geliştirip, fikirlerin ve devrimlerin gelişmesine ve çok daha güzel günlerde toplumu birleştirmesine katkı sağlamamız lazım” diye konuştu.