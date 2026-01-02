Güvenlik var, destek yok: Oteller sezona kilitli girme riskiyle karşı karşıya

CHP İzmir Milletvekili ve Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Bakanlık tarafından zamanında ve yerinde uygulanmayan mevzuatların takibinin yapılmamasının sonucunda otellere tesislerini yenileme çağrısı yapıldığını ifade etti. “Tesislerin yenilenmesi, hem ziyaretçilerin güvenli ve sağlıklı şekilde tatil yapmaları hem de Türk turizminin sürdürülebilirliği açısından son derece doğru bir uygulama. Ancak otellerin yenilenmesi sırasında iktidar işletmecilere gerekli desteği sağlamıyor. 5 yıldızlı oteller çoğunlukla zincir markalardan oluştuğu için mali açıdan bir sorunla karşılaşmıyor. Fakat 3, 4 yıldızlı veya butik oteller yenileme işlemleri için bütçelerinde önemli yükler hissediyor. Hali hazırda amortisman giderleri de yüksek olan bu tesislerin doğru yenileme işlemlerinden geçmesi için uygun faizli krediye ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

Ösen, bu destekler verilmez ve belirtilen oteller sezona giremezse, sektörün 5 yıldızlı resort otelciliği lehine şekilleneceğini belirterek, “Bu durum kitle turizminden deneyim turizmine geçişi ve sektörün kronik sorunlarından kurtuluşu zorlaştırır. İvedilikle turizm sektörüne renovasyon işlemleri için uygun faizli, geri ödemelerinde kolaylık sağlanan krediler veya vergi indirimi sağlayacak şekilde destekler sağlanmalıdır. Cirosundan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na vergi ödeyen turizm sektörünün bugün yanında olmak şarttır” diye konuştu.

TURİZMCİLERİNDEN S ÜRE TALEB İ

Yangın söndürme sistemleri, duman dedektörleri, acil yönlendirmeler ve personel eğitimleri gibi temel güvenlik önlemlerinin vazgeçilmez olduğunu ve işletmelerin büyük bölümünün bu tedbirleri halihazırda uyguladığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı’daki konaklama tesislerinin büyük bölümünün iki katlı taş yapılardan oluşan, küçük ölçekli butik işletmeler olduğuna dikkat çekerek, “Bu yapıların tahliye süreçleri, çok katlı ve yüksek kapasiteli otellere göre oldukça hızlı ve kolaydır. Buna rağmen Alaçatı’daki butik tesislerden beş yıldızlı büyük otellerle aynı standartların, aynı takvim içinde talep edilmesi sahadaki gerçeklikle örtüşmemektedir” dedi. Ünsal, “Turizm büyük ölçüde yaz sezonuna dayalı. Kış aylarından doluluk oranları düşüyor bununla birlikte işletmelerin nakit akışını ve yatırım yapabilme kapasitesini sınırlanıyor. Yangına dayanıklı kapı gibi maliyeti yüksek ve tedarik süresi uzun yatırımlar için en azından bölgesel bazda yaz sezonuna kadar ek süre tanınması gerekir. Bu yaklaşım, güvenlikten taviz vermeden işletmelerin gerekli yatırımları sağlıklı biçimde yapabilmesine imkân tanıyacaktır. İsteğimiz; Mevsimsellik gerçeklik dikkate alınarak, makul, kademeli ve uygulanabilir bir takvimle sürecin yönetilmesidir” diye konuştu.

“FİRMALAR SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİ”

İzmir’de otel ve pansiyonların büyük bölümü, yangın güvenliği ve sürdürülebilirlik kriterlerini kapsayan “Sürdürülebilirlik-2” belgesini tamamladı. İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, sürecin büyük ölçüde başarıyla sonuçlandığını ancak belgeyi alamayan işletmeler için ciddi yaptırımların kapıda olduğunu söyledi. Veral, Bolu’da yaşanan otel yangınının ardından yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin süreci zorlaştırdığını ifade ederek, “Yangından sonra çıkan yeni düzenlemeyle iç kapıların değiştirilmesi gibi ek yükümlülükler getirildi. Bu da birçok otel için sonradan eklenen bir şart oldu” diye konuştu. Süreçte tedarik sorunu yaşandığını vurgulayan Veral, “Siparişler bir anda çok arttı, firmalar yetişemedi. Ocak sonu ya da en geç Şubat ayında hem belediyeler hem de bakanlık tarafından denetimler sıklaşacak. Sürdürülebilirlik-2 belgesi olmayan işletmeler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Ruhsat iptali, hatta otellerin mühürlenmesine kadar gidebilecek bir süreç söz konusu. Biz odamız bünyesindeki işletmeleri defalarca uyardık” diye konuştu. Maliyetlerin özellikle küçük işletmeler için ağır olduğunu söyleyen Veral, “Turizm Bakanlığı’nın bireysel otellere doğrudan bir desteği yok. Ancak biz oda olarak Esnaf Kefalet Kooperatifleriyle anlaşmalar yaptık” diye konuştu.