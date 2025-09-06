Güzellik merkezi işletmecisi evinde ölü bulundu

Olay, Ayazmana Mahallesi’nde meydana geldi. Genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Buket Gülver’i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzellik merkezi sahibi olan genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla netleşecek. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.