Güzellik merkezinde 'cazip kampanya' ve 'uygun fiyat' dolandırıcılığı: 14 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezinin 'cazip kampanya' ve 'uygun fiyat' vaatleriyle vatandaşları iş yerine çektiği belirlendi.

İş yerinde mağdurların karmaşık sözleşmelerle bağlandığı, işlem sırasında ise mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerinin ele geçirilip hesaplardan yüklü miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, İstanbul'un Silivri ilçesi ve Niğde'de bulunan şubeleriyle, benzer yöntemlerle organize şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesinin ardından elde edilen deliller doğrultusunda Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakı ve noter belgeleri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.