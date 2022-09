Habere giderken haber oldular: ATV ekibi saldırıya uğradı!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:51

Ankara’da bir rezidansta yaşayan çiftin bina güvenliğini darp ettiği bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi dün olay yerine gitti.

Önce mağdur ile konuştular. Sonra iddiaların hedefindeki çiftin kapısı çaldılar.

Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü. Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı.

O anlar Hakan Aykaç’ın kamerasına an be an yansıdı.

Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.