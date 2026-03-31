Habitat ve Infakto’nun hazırladığı ortak rapor gerçeği bir kez daha ortaya koydu: Gençler kaygılı

Habitat Derneği’nin 2017’den itibaren Infakto RW ortaklığıyla yürüttüğü Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Raporu’nun altıncısı yayımlandı. 9-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin kentsel genç nüfusunu temsil eden 33 ilde, 18-29 yaş aralığındaki bin 403 gençle yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen raporda, gençlerin ülkelerine büyük oranda bağlı olmakla birlikte kaygılarındaki yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Raporda gençlerin “Türkiye’ye hissedilen duygusal bağlılık” oranı yüzde 50.2 oldu. Yaşamından memnun olan gençlerin oranı 2017’de yüzde 70.8 iken bu oran 2025’te yüzde 53.6’da kaldı. Bu soruya doğrudan “memnun değilim” diyenlerin oranı ise 2017’de yüzde 28.9 iken 2025’te yüzde 46.3’e yükseldi.

UMUTLU DEĞİLLER

Öte yandan “Gelecekten umutluyum” diyenlerin oranı 8 yılda yüzde 66.6’dan 44.5’e geriledi, “Gelecekten umutlu değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 32.8’den yüzde 54.6’ya yükseldi. Gelecekten umutlu olanlar arasında iş arayanların oranı yüzde 16’da kalması dikkat çekti. Çalışma durumuna göre gençlere yöneltilen “Gelecekten umutlu musunuz” sorusuna evet diyenler arasında çalışanların oranı yüzde 49, iş arayanların oranı yüzde 16, öğrencilerin oranı 47, ev gencinin oranı yüzde 46 oldu. Gençlerde “İş bulmak zor olur” diyenlerin oranı yüzde 71.9’a tırmanırken gerekçe olarak ise yüzde 28.1 yeterli iş olanaklarının olmaması, yüzde 17.2 iş bulmamı sağlayacak tanıdık bulamaması, yüzde 14.7 gerekli becerilerden yoksun olma ve yüzde 10 ücretlerin düşüklüğü gösterildi.

‘GÜVENLİK AĞI GEREKLİ’

Raporun hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Emre Erdoğan Cumhuriyet’e konuştu. Gençlerin 2023’e göre kısmen daha iyimser olsa da 2017 verilerine göre düşüşün sürdüğünü belirten Erdoğan, “Pandemi, ekonomik ve siyasi krizler sonrası aile ya da çalıştığı işe tutunan kişiler görece kendisini memnun hissederken ‘tutunamayanlar’ olarak tanımlayacağım gençlerde ise durum daha kötü” dedi.

Tutunma kaygısı ile iş niteliğinin de gençlerde ikinci plana düştüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye’nin işsiz gence iş verecek, geçinmesini sağlayacak ve okul hayatından iş hayatına geçişte adapte olmasını sağlayacak bir güvenlik ağına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise raporda gençlerin dijital yetersizlik oranının yüzde 30 bandında olmasına dikkat çekti. Gençlerde beceri ve güven düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların çoğalmasının öneminin altını çizen Caldu, aynı biçimde girişimcilik konusunda da gençlerin cesaretlendirilmesi gerektiğini söyledi.