Hacettepeli öğrenciler yurt koşullarına isyan etti: 'Sıcak su yok, muhatabımız yok...'

Hacettepe Üniversitesi yurtlarında yaşanan teknik eksiklikler, hijyen ve sağlık sorunları ile art arda gelen zamlar öğrencilerin tepkisini çekiyor.

Yurtlardaki koşulları anlatan öğrenciler, sorunlara ilişkin yaptıkları başvuruların karşılıksız kaldığını belirterek, “Ne sıcak su var ne de muhatap; uyarılarımız dikkate alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, geçtiğimiz dönemde “kazan dairesi tadilatı” gerekçesiyle yurtlardan çıkarılmak istendiklerini, ancak dilekçelerle bu uygulamanın önüne geçtiklerini hatırlattı.

Fotoğraf: BirGün

Aradan yedi ay geçmesine rağmen aynı sorunların sürdüğünü dile getiren öğrenciler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın tesisatın çökeceği ve sistemin kaynak tutmayacağı yönündeki iki yıllık teknik uyarılarının rektörlük tarafından görmezden gelindiğini öne sürdü.

ZAMLAR ARTTI, KOŞULLAR KÖTÜLEŞTİ

BirGün'den Etki Can Bolatcan'ın haberine göre; bu yıl Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci yurtlarına yüzde 29, öğrenci evlerine ise yüzde 34 zam yapıldığını hatırlatan öğrenciler, buna karşın yurtlarda vaat edilen hizmetlerin hiçbirine erişemediklerini söyledi.

Her yıl artan ücretlere rağmen yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini vurgulayan öğrenciler, “Çamaşırhaneler kullanılamaz durumda, tuvalet ve banyolar hijyenik değil. Kış aylarında su, sıcak su ve kalorifer sorunları sürekli hale geldi. Yurtlarda insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamaya zorlanıyoruz” dedi.

Öğrenciler ayrıca, en temel talepleri olan insanca yaşam hakkını savundukları için soruşturma ve baskılarla karşılaştıklarını ifade etti.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI İDDİASI

Ekim ayında yapılan senato toplantısında BOTAŞ’ın, “Kusurlu hizmet verileceği, bu nedenle öğrencilerden tam yurt ücreti alınmaması, geçici süreyle öğrencilerin yeni yapılan yurtlara yerleştirilmesi ve mevcut yurtlara yeni öğrenci alınmaması” yönünde açık uyarılarda bulunduğunu aktaran öğrenciler, rektörlüğün bu uyarıları yok saydığını söyledi.

Öğrenciler, KYK yurdunda sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalan ve bu nedenle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Kasım Bulgan’ı hatırlatarak, “Bir arkadaşımızı daha bu ihmalkâr ve katil düzene teslim etmeyeceğiz. Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, sesimizi her yerde yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.