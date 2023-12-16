Hafize Gaye Erkan 'İstanbul'da kiralar pahalı' deyip annesinin yanına taşındı, tepkiler gecikmedi: 'Bu hale getiren kim?'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:21

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:38

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınan Erkan, İstanbul'da kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadığını ve annesine taşındığını söyledi.

Gaye Erkan İstanbul’daki kira artışı nedeniyle annesinin yanına taşındığını açıkladı, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" diye sordu.

“İSTANBUL’DA EV BULAMADIK, MÜTHİŞ PAHALI”

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi oldu.

Söyleşide Hakan’ın kiralara yönelik sorusuna “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” cevabı verdi.

Yüksek memur rütbesindeki Erkan’ın bile annesine yerleştiren yüksek kira fiyatlarına karşı önerisi ise sosyal konutların artırılması. Erkan birden fazla evi olanlara ilişkin ‘Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı’ ifadelerini kullandı.

“10 İNSANIN BİR EVİ OLMALI”

Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

ERKAN'IN AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hafize Gaye Erkan'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, Erkan'ın açıklamalarını ti'ye aldı, "Yurttaş ne yapsın?" diye sordu.

İşte o tepkilerden bazıları...