Hakkında soruşturma başlatılmıştı: İstanbul Barosu'ndan açıklama!

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından da duyurulan açıklaması üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu durum hakkında İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi.

Hakkında soruşturma başlatılmıştı: İstanbul Barosu'ndan açıklama!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 22:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından da duyurulan açıklaması üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

BARODAN AÇIKLAMA

Söz konusu durum üzerine İstanbul Barosu sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Baromuzun 21.12.2024 tarihinde yapmış olduğu bir açıklama nedeniyle, basında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Baromuz, Anayasamız ve Avukatlık Yasası'nın 76, 95 ve 97. maddeleri gereği "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevi gereği,  söz konusu metni  paylaşmıştır.

Baromuzca  yapılan açıklamada "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile ilişkilendirilebilecek hiçbir beyan yer almamaktadır. 

Bu itibarla,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atfen basına yansıyan haberlere konu isnatlar ve açıklama metnimiz arasında doğrudan veya dolaylı bir bağ kurulması kesinlikle olanaksızdır. Kaldı ki,  açıklama metninde Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına yönelik hiçbir olumsuz  ifade ve suçlama yer almamaktadır.

Her zaman  insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Baromuz, tüm Anayasal kuruluşları ve hukuk kurumlarını, usul kuralları başta olmak üzere, Anayasaya, yasalara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırır."


Etiketler: #İstanbul Barosu #Soruşturma #açıklama

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlatıldı: 'Terör örgütü propagandası' iddiası

Son dakika... İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlatıldı: 'Terör örgütü propagandası' iddiası
İzmir Barosu’ndan 'CMK ücreti' tepkisi: KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir

İzmir Barosu’ndan 'CMK ücreti' tepkisi: KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir
İstanbul Barosu'ndan CMK eylemi: Ücretler avukatlık haysiyetine yaraşır olmalı

İstanbul Barosu'ndan CMK eylemi: Ücretler avukatlık haysiyetine yaraşır olmalı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler