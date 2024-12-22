Hakkında soruşturma başlatılmıştı: İstanbul Barosu'ndan açıklama!
İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından da duyurulan açıklaması üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu durum hakkında İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından da duyurulan açıklaması üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.
BARODAN AÇIKLAMA
Söz konusu durum üzerine İstanbul Barosu sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Baromuzun 21.12.2024 tarihinde yapmış olduğu bir açıklama nedeniyle, basında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde haberler çıkmıştır.
Baromuz, Anayasamız ve Avukatlık Yasası'nın 76, 95 ve 97. maddeleri gereği "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevi gereği, söz konusu metni paylaşmıştır.
Baromuzca yapılan açıklamada "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile ilişkilendirilebilecek hiçbir beyan yer almamaktadır.
Bu itibarla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atfen basına yansıyan haberlere konu isnatlar ve açıklama metnimiz arasında doğrudan veya dolaylı bir bağ kurulması kesinlikle olanaksızdır. Kaldı ki, açıklama metninde Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına yönelik hiçbir olumsuz ifade ve suçlama yer almamaktadır.
Her zaman insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Baromuz, tüm Anayasal kuruluşları ve hukuk kurumlarını, usul kuralları başta olmak üzere, Anayasaya, yasalara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırır."
BASINA VE KAMUOYUNA— İstanbul Barosu (@istbarosu) December 22, 2024
Baromuzun 21.12.2024 tarihinde yapmış olduğu bir açıklama nedeniyle, basında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde haberler çıkmıştır.
Baromuz, Anayasamız ve Avukatlık Yasası'nın 76, 95 ve 97. maddeleri gereği "Hukukun… pic.twitter.com/nfkVRK0HRr
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