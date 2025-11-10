Halı sahada panik anları: Dili boğazına kaçtı, arkadaşlarının müdahalesiyle hayatta kaldı

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki halı sahada 8 Kasım’da arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.