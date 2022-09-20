Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi

20 Eylül 2022 Salı, 22:08

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.

Bloomgberg HT'nin haberine göre; bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.