Hasan Akgün: İnsan olarak rahatsız olduğum bir konu var...

22 Mart 2022 Salı, 17:13

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42’inci Genel Kurulu için Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sosyalistler, Yeşiller ve İlerici Demokratlardan oluşan Siyasi Grup toplantısında konuştu.

“BENİM İNSAN OLARAK RAHATSIZ OLDUĞUM BİR KONU VAR”

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı andan itibaren Ukrayna Başkonsolosluğu ile sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Akgün şöyle konuştu:

“- İstanbul Ukrayna Başkonsolosluğu bize çok yakın bir yerde. Sürekli birlikte çalışıyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Kardeş şehirden bize gelen talepler doğrultusunda en çok tıbbi malzeme ve diğer acil malzemelerden yardım talep ettiklerini görüyoruz. 6 tır sadece yaralılar için kullanılan yaraların dikilmesi için aparat ve diğer tıbbi malzemeleri istiyorlardı.



- Sonradan baktık ki çocuk ve kadınlarla ilgili daha yeme, içme, hijyen malzemelerine çok daha fazla ihtiyaç var. Yoğun bir çalışma içine girdik. İstanbul genelinde ve yüzlerce tır bu tip malzemeyi gönderiyoruz. Bunlar duygusal olarak daha çok ilk anda yaklaştığımız konulardır. Daha sonradan sınıra birçok Ukraynalı geldi ve onların yerleştirilmesi, konaklama, ısınacakları yerler. Sonra yeme, içme meselesi. Şimdi de bunlarla uğraşıyoruz.



- Belediyemiz ile ilgili bir örnek vereyim. Bizim bölge yazlık bir bölgedir. Çok miktarda yazlık konut ve çok sayıda otel vardır. Otellerden 20, 30, 40, 50 oda ve çok miktarda yazlık olarak kullanılan boş konutları Ukrayna’dan gelen çoğunluğu kadın ve çocuklu olan ailelere açtırdık.



- Bir hususun altını çizmek istiyorum. Benim insan olarak rahatsız olduğum bir konu var. Avrupalı dostlarımızın Ukraynalı göçmenler konusundaki hassasiyetlerini hepimiz paylaşıyor ve bu duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Ancak aynı hassasiyetin yıllardır savaşın devam ettiği Suriye'den, anavatanlarından yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenler konusunda gösterilmiyor olması da bizleri düşündürüyor. Kesinlikle her iki ülkede de büyük insanı dramlar yaşanıyor.



- Başta yaşlı, kadın ve çocuklar olmak üzere milyonlarca masum insan ise bu savaşların en büyük mağdurları. Böyle bir manzara karşısında Avrupalı dostlarımızca her iki ülke vatandaşlarına yönelik benzer adımlar atması, standart prosedürleri uygulaması en büyük temennimizdir.”