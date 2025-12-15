Hasandağı’nda mahsur kalan üniversite öğrencileri kurtarıldı!

Aksaray Hasandağı'nda iki üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bulunulan ihbarın ardından AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öğrenciler ekiplerin titiz çalışması sonucunda askeri helikopter ile kurtarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Kurtarılan Hikmet Y. (22) ve Hüseyin D.’nin (22) Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

VALİ KUMBUZOĞLU: “SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Süreci bizzat takip eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere şunları söyledi:

“Öncelikle bir hava ambulansı istedik, Konya üssünden gelen helikopterle müdahalede bulunduk. Jandarma Komutanlığımızdan üç tim, 12 personel, sağlık birimlerimizden dört ambulans, 10-15 sağlık personeli, AFAD'ın 11 arama kurtarma ekibi ve beş kişilik tırmanma ekibi ile birlikte, ayrıca Niğde ve Nevşehir'den de dörder kişilik ekiple hep birlikte arama ve kurtarma çalışmalarımızı yürüttük. Bu kardeşlerimizi sağ salim kurtardık.”

İki öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kumbuzoğlu, “Bir donma tehlikesi geçirdiler ama iyiler. Çocuklar da dağcı faaliyetlerine yakın. Bu da kurtarma açısından büyük bir avantaj” dedi.

Kurtarma çalışmalarında yer alan tüm birimlere teşekkür eden Kumbuzoğlu, örnek bir kurtarma operasyonuna imza atıldığını söyledi.

Kumbuzoğlu, “Hasandağı bir dünya harikası, özellikle kar yağdığı zaman çok güzel bir manzarası oluyor ve dağcıların çok ilgisini çekiyor. Ama ne olur AFAD birimlerimizden izin alarak bu dağcılık organizasyonunu yapalım. Her fırsatta söylüyoruz ama yine bu hadiseleri yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.