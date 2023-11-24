Hatay'da 42 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı'nda adalet arayışı: Kopyala yapıştır savunma

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Binaya ilişkin muharebe yoluyla yapılan suç duyurusu, 45 gün “Sistemde gözükmüyor” diye işleme alınmadı. Kayıp olduğu iddia edilen evrak, dosya numarası ile fiziki başvuru sonrası bulundu. Kendi ofisinin bulunduğu bina da yıkılan yapı denetiminden sorumlu Antikya Yapı Denetim firması sahibi E.E. ve bina müteahhiti H.K., savcılığın yaptırdığı testlerde değerlerin düşük çıkmasına karşın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şikâyetçilerin talebiyle ifadesi alınan şantiye şefi ilgili suçlamalarda tutuklama yasağı olmadığı halde “Yasak var” gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği için serbest bırakıldı. Öte yandan E.E ile kardeşi ve aynı binada şantiye şefi olarak çalışan M.E., birbirinden kopyalayarak 20 gün arayla aynı savunmayı verdi.

Bilirkişi raporu da dokuz ayın sonunda ve savcılığın statik raporunu iletmemesi nedeniyle halen tamamlanamadı. Depremde yeğenini kaybeden avukat Seda Mutaf, “Binanın yapımında ve denetimindeki ihmaller dava dosyasına girmiş durumda. Yapı denetim firmasının savunma kapsamında dosyaya sunduğu beton numune sonuçları bile durumu ortaya koyuyor. Suç var, belge var, ancak tek bir tutuklama yok. Suçluları kim koruyor?” dedi.