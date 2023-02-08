Hatay'da bir köpek 55 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Antakya ilçesinde bulunan 600 Konut Sitesi'nin enkazında yapılan çalışmalarda, depremden 55 saat sonra bir köpeğe ulaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde, binlerce bina yıkıldı.
Depremin 3. gününde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay’da yıkılan 600 Konut Sitesi’ndeki çalışmalarda depremden 55 saat sonra bir köpeğe ulaşıldı.
Maltepe Belediyesi’ne bağlı sağlık ekipleri tarafından serum bağlanan köpeğin üzeri battaniyeyle örtüldü.
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