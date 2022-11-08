Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
Hatay’ın Payas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Payas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir çelik üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamanın şiddeti ile fabrikadan kopan demirler yol kenarında park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.
Patlama sırasında yaralanan 5 işçi, 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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