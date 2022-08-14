Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı

Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı.

(İHA)
14 Ağustos 2022 Pazar, 09:52
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
Abone Ol google-news

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı  şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı.

Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı.

Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


düğün havai fişek Niğde

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler