Hayvanseverler dostları için sokakta: ‘Hayvan düşmanı politikalar hız kesmeden gündemi işgal ediyor’

Yaşam hakkı savunucuları, hayvanlara yönelik katliamlara, barınaklardaki hayvan ölümlerine ve valilikler ile belediyelerin talimatlarına karşı Süreyya Operasından Kadıköy Rıhtım’a yürüdü. Polis grubun ‘slogan atmadan’ yürümesine izin verdi. Yürüyüş ardından basın açıklaması düzenlendi. “Valiliklerin hayvan besleme yasaklarıyla, köpek toplama talimatlarıyla, Ankara’da hayvanat bahçesi denen hayvan hapishanesinin açılışıyla ve kedilerin sokaklardan toplanmasıyla karşı karşıyayız. Katliam yasasıyla ayyuka çıkan hayvan düşmanı politikalar hız kesmeden gündemi işgal ediyor” ifadelerini kuran Yaşatacağız Platformu aktivistleri, sokakta yaşayan hayvanları öldürmenin yasalaştığı durumda, toplumdaki diğer kesimlere de aynı saldırıların devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Sokakta yaşayan köpeklere karşı şiddetin normalleştirildiğini söyleyen hayvan hakkı savunucuları, “Yaşam hakkını gasp etmek için yalanlar üretenler, sokaklardaki şiddetin sorumlusunun köpekler olduğunu iddia ettiler. Tam bir yıldır acımasızca bir katliam pratiğiyle hayvanlara tam çaplı saldırı başlamışken, sokaklarda büyüyen gerçek tehlike azalmış değil. Sokakta yaşayan hayvanlar sokaklardan çekilirken ırkçılar, göçmen düşmanları, kadın düşmanları, çocukları öldürenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Ne kadın cinayetleri azaldı ne çocuklara yönelik saldırganlık. Tersine hayvan cinayetleri, hayvanseverlerin katledilmesini de peşi sıra getirdi” dedi.

‘UNUTMAYACAĞIZ’

Hayvan cinayetleri ile birlikte hayvan gönüllülerine karşı şiddetin de devam ettiğini belirten Yaşam hakkı savunucuları, “Bu yüzden birleşmeliyiz. Bu yüzden, dostlarımızı birleşik bir mücadelenin umut verici atmosferiyle koruma altına almak için yan yana gelmeliyiz” ifadelerini kullandı. İşçi sendikalarını ve belediyelerde örgütlenen sendikaları harekete geçmeye çağıran aktivistler, “Sendikalar, üyelerinin hayvan toplamak ve barınaklarda hayvan katliamına ortak olmak gibi süreçlerin parçası olamayacağını ilan etmelidir” diye konuştu. “Ne bu yasayı gündeme getiren 74 vekili, ne sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yalanları söyleyenleri, ne bu yasaya mecliste oy verenleri, bu yasayı meşrulaştırmak için sahtekarca yayın yapan ‘yayın kuruluşlarını’, ne bu yasayı onaylayan iktidar merkezlerini ne de mecliste yasaya karşı çıkmasına rağmen pratikte bu yasayı uygulayan ana muhalefeti unutacağız” diyen hayvanseverler, “Yaşatmayı hedefleyen önceki yasayı da aşacak yeni bir hayvan özgürlüğü yasasının yazımı için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Yaşam hakkı savunucularına korna ve alkışlarıyla çevre halkı da destek oldu.