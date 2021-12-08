Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:22

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Kadir Songür (26), 16 Ekim 2019'da diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak'ı (27) muayene edip ilaç yazdı.

İddiaya göre; ilacı beğenmeyen Bayram Kaynak, tekrar hastaneye gelerek jiletle saldırdığı Songür'ün boğazında derin bir kesi oluşturdu. Songür olaydan yaralı olarak kurtulurken Bayrak Kaynak'a, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozmuştu.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZA

Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamanın karar duruşması, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Bayram Kaynak’a, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası aldı.

Duruşmayı Songür'ün annesi Nergis Songür, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Başkanı Nursel Yücesoy da takip etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, cezanın düşürülmesi sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Sanık hakkında verilen hapis cezasının 20 yıldan 18 yıla düşürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Bu karara karşı itiraz yollarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sağlık çalışanlarına şiddet olgusunun sıradanlaştığı bir ortamda, hiçbir hukuki gerekçe yokken sanık hakkında verilen cezanın indirilmesi vicdanları yaralamıştır. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı hukuki ve idari önlemlerin alınmaması, yasal alt yapının oluşturulmaması, şiddet olgularını sıradanlaştırmaya devam etmektedir. Sağlıkta şiddet sona erinceye, etkin hukuki ve idari önlemler alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir"