Hilary Swank kimdir, kim ile evli? Hilary Swank kaç yaşında?

07 Ekim 2022 Cuma, 11:32

Hilary Ann Swank 30 Temmuz 1974 tarihinde Nebraska'da dünyaya geldi. Hollywood kariyeri 1992 yılında Buffy the Vampire Slayer filmindeki ufak bir rol ile başladı. Daha sonra ilk önemli rolü 1994 yılında The Next Karate Kid adlı filmdeki Julie Pierce adlı Sensei Miyagi'nin ilk kadın öğrencisi rolüydü. En bilinen performansları ise Akademi ödülü kazandığı Erkekler Ağlamaz'daki Brandon Teena ve Milyonluk Bebek'teki Maggie Fitzgerald'dır.

HİLARY SWANK ÖZEL HAYATI

Hilary Swank, Chad Lowe 1997 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürdü. Swank ikinci evliliğini 2018 yılıda Philip Schneider ile yaptı.

HİLARY SWANK HAMİLE Mİ?

48 yaşındaki oyuncu ikiz bebek beklediğini duyurdu.

HİLARY SWANK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1990 ABC TGIF

1991 Evening Shade

1992 Camp Wilder

1994 The Next Karate Kid

1996 Sometimes They Come Back... Again

1997 Quiet Days in Hollywood Lolita

1998 Heartwood

1999 Erkekler Ağlamaz

2000 Üçüncü Göz

2001 The Affair Of The Necklace

2002 The Space Between

Uykusuz

2003 11:14

Kor

2004 Milyonluk Bebek

2006 Cehennem Çiçegi

2007 Özgürlük Yazarları

Hasat Zamanı

Not: Seni Seviyorum

2008 Birds of America

2009 Amelia

2011 Kiracı

2013 Mary ve Martha

2014 Yolcu

Sen, Sen Değilsin

2015 The One Percent

2016 Spark