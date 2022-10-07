Hilary Swank kimdir, kim ile evli? Hilary Swank kaç yaşında?
Hilary Swank hamile olduğunu duyurdu. Hilary Swank kimdir, kaç yaşında? Hilary Swank kim ile evli?
Hilary Ann Swank 30 Temmuz 1974 tarihinde Nebraska'da dünyaya geldi. Hollywood kariyeri 1992 yılında Buffy the Vampire Slayer filmindeki ufak bir rol ile başladı. Daha sonra ilk önemli rolü 1994 yılında The Next Karate Kid adlı filmdeki Julie Pierce adlı Sensei Miyagi'nin ilk kadın öğrencisi rolüydü. En bilinen performansları ise Akademi ödülü kazandığı Erkekler Ağlamaz'daki Brandon Teena ve Milyonluk Bebek'teki Maggie Fitzgerald'dır.
HİLARY SWANK ÖZEL HAYATI
Hilary Swank, Chad Lowe 1997 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürdü. Swank ikinci evliliğini 2018 yılıda Philip Schneider ile yaptı.
HİLARY SWANK HAMİLE Mİ?
48 yaşındaki oyuncu ikiz bebek beklediğini duyurdu.
HİLARY SWANK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1990 ABC TGIF
1991 Evening Shade
1992 Camp Wilder
1994 The Next Karate Kid
1996 Sometimes They Come Back... Again
1997 Quiet Days in Hollywood Lolita
1998 Heartwood
1999 Erkekler Ağlamaz
2000 Üçüncü Göz
2001 The Affair Of The Necklace
2002 The Space Between
Uykusuz
2003 11:14
Kor
2004 Milyonluk Bebek
2006 Cehennem Çiçegi
2007 Özgürlük Yazarları
Hasat Zamanı
Not: Seni Seviyorum
2008 Birds of America
2009 Amelia
2011 Kiracı
2013 Mary ve Martha
2014 Yolcu
Sen, Sen Değilsin
2015 The One Percent
2016 Spark
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