Hırsızlık girişiminde yakalandı, çalışanlar tarafından darbedildi
İstanbul Bayrampaşa'da, kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunurken müşteri tarafından fark edildiği iddia edilen şüpheli, çalışanlar tarafından darbedildikten sonra serbest bırakıldı. Şüphelinin, giydiği ayakkabı ve taktığı şapkadan AVM'deki kuyumcudan bir arkadaşıyla birlikte 55 bin lira değerinde altın çaldığı belirlendi. Polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunan kuyumcuya 29 Ekim saat 16.45 sıralarında müşteri gibi gelen cerrahi maskeli iki kişi, vitrindeki ürünleri inceledi.
Çalışan ürünleri gösterirken şüphelilerden biri, el çabukluğuyla piyasa değeri 55 bin lira olan altın takıyı vitrinden çaldı. Vitrindeki ürünlerin eksik olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlığın görüntülere yansıdığını gördü.
Kuyumcu dükkanı sahipleri, güvenlik kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
ÇALIŞANLAR DARBETTİ
Yenidoğan'da bulunan bir kuyumcuya ertesi gün saat 18.00'de meydan gelen olayda iddiaya göre, bir kişi vitrin camını açarak takı çalmaya çalışırken kadın müşteri tarafından fark edildi.
Kaçmaya çalışırken kadının tuttuğu şüpheli, kuyumcu çalışanları tarafından darbedildi. Çalışanlar ardından darbettikleri şüpheliyi bıraktı. Şüphelinin, hırsızlık teşebbüsünün ardından yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞAPKA VE AYAKKABILAR AYNI
AVM'de bulunan kuyumcudaki hırsızlık anlarının kamera görüntüleri ile diğer kuyumcudaki hırsızlık teşebbüsü kamera görüntüleri karşılaştırıldığında, dayak yiyen şüphelinin her iki hırsızlık olayında aynı ayakkabılar ve şapkayı giydiği ortaya çıktı.
Polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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