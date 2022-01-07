HKP'den Erdoğan ve Demirören'i kızdıracak pankart

07 Ocak 2022 Cuma, 16:19

Milli Piyango’nun 31 Aralık 2021 tarihindeki çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması ve bu biletlerden bir tanesinin satılması konusundaki tartışmalar devam ederken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) konuyla ilgili dikkat çeken pankart astı.

“NAS’A GÖRE ŞANS OYUNLARI HELAL MİDİR?”

HKP genel merkez, il ve ilçe binalarına asılan pankartta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” açıklamasına gönderme yapılarak, “Halkı, kankin Tüpçü’ye soydurma! NAS, şans oyunlarına helal mi der? “Milli Piyango” lağvedilmelidir!” denildi.

“BİR YANDAN NAS’TAN DEM VURURKEN DİĞER YANDAN…”

Konuyla ilgili HKP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bir yandan NAS'tan dem vururken diğer yandan "Tüpçü"ye halkı soyduran din bezirgânlarına karşı yeni pankartımızı astık: Halkı, kankin Tüpçü’ye soydurma! NAS, şans oyunlarına helal mi der? “Milli Piyango” lağvedilmelidir!” ifadeleri kullanıldı.