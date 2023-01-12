Hollanda Turizm Fuarı’nda gözler Fethiye’de!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:35

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:35

Pandemi nedeniyle ara verilen Vakantiebeurs Turizm Fuarı’na, bu yıl 100 binin üzerinde ziyaretçinin katılacağı tahmin ediliyor. Hollanda’daki Vakantiebeurs Turizm Fuarı’na bu yıl Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, YDA Dalaman Havalimanı Operasyonlar ve Gelirler Direktörü Orçun Songur, FETOB Başkanı Bülent Uysal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Fethiye Başkanı Özgen Uysal, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, FETOB ikinci başkanı Ercan Torunoğulları, Fethiyeli bazı turizmciler ve işadamları da katıldılar.

Başkan Karaca, fuar kapsamında, dünyaca ünlü tur operatörleri temsilcileriyle bir araya geldi. Karaca, TUI Head Of Product Flight Holidays Benelux Johan Louwers, Corendon Şirket Ortağı Atılay Uslu, Prettig Reizen Genel Müdürü Gudret Gültekin ve Sunweb Türkiye Kontrat Müdürü Oğuz Selçuk ile görüşmelerde bulundu.

“FETHİYE İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ”

Vakantiebeurs Turizm Fuarı’nda Fethiye’nin en iyi şekilde tanıtılması için tur operatörleri ile görüşen Karaca, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen stantlara da ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği Fethiye’nin yeni pazarlarda tanıtımı için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, “Kuruluşu antik çağlara dayanan ilçemiz dünya turizminin önemli bir kentidir. Fethiye deniz, kum, güneşiyle, tarihi ve doğasıyla değerli bir destinasyondur. Şu an Hollanda’da, Utrecht’deki fuardayız. Kısa bir süre sonra EMİTT Turizm Fuarı’nda yer alacağız. Fethiye’nin tanıtımı için sektör temsilcileriyle koordineli olarak ciddi bir çalışma içindeyiz” diye konuştu.