Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:22

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 12:22

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Anma etkinliği nedeniyle Halaskargazi Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Cadde girişlerine çelik bariyerler konulurken ara sokaklar ise polis ekipleri tarafından kapatıldı. Cadde üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları yerleştirilerek Mobil Komuta Merkezi TIR’ı yerleştirildi.

Kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapandı. Trafik, alternatif yollara yönlendirildi. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.