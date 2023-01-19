Hrant Dink katledilişinin 16'ncı yılında anılıyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:40

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:40

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Yurttaşlar, Dink’in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı.

16. yılın anma konuşmasını yönetmen Emin Alper yaptı. Alper şunları söyledi:

"Bugün tam 16 sene oldu. Yine içimiz buruk, yine adaletin tam manasıyla tecelli etmediğine inanarak, o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını, belki de daha da koyulaştığını bilerek yine burada onun gövdesinin ebedi olarak sessizce uzanıp kaldığı kaldırıma toplandık. Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hâlâ kan sızıyor. İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağının arasından incecik akan kan kendisine bir yol arıyor. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak ama önce Hrant'ın kanı, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bindirildikleri takadan, Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Anter'in ak saçlarından, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersim dağlarından, 55'te İstanbul'un kırık vitrin camlarından, Maraş'tan ve Sivas'tan sızan kanla buluşacak.

Yıllardır bu topraklarda sadece Ermeni, Rum, Kürt olduğu için, azınlık olduğu için katledilen masumların, sadece eşitlik ve kardeşlik istediği için öldürülen aydınların kanı birbirine kavuşuyor ve kendine akacak bir yol arıyor. Bu yolları görenler ne çok kan akmış diyorlar. Onların sayıları azdı ama kanları çok aktı. Az olmak, bu topraklarda zulüm görmek için hep yeterli bir nedendi..."