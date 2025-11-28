HSK’den dikkat çeken görevlendirmeler: İBB davasına yeni heyet, savcılarda kritik değişim!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi, İstanbul yargı çevresinde önemli değişiklikler getirdi.

Kararnameyle, kamuoyunun yakından izlediği büyük dosyalara bakan mahkemelerde ve savcılarda dikkat çeken atamalar yapıldı.

İBB DAVASI İÇİN 40. AĞIR CEZA’DA İKİNCİ HEYET

Kararnameye göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hâkimler atandı. Böylece mahkemede “iki ayrı heyet” oluşturuldu. Yargı kulislerinde, bu heyetlerden birinin yalnızca “İBB Davası” için görevlendirileceği, geçmişteki çok sanıklı dosyalarda olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmaların planlandığı konuşuluyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASININ SAVCISI BAŞSAVCIVEKİLİ OLDU

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” (Beşiktaş Belediyesi soruşturması) olarak bilinen dosyanın soruşturma savcısı, kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Savcı, Ekrem İmamoğlu’nun diploma incelemesi ve İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması gibi kritik iddianamelerde de imzası olan isimler arasındaydı.

HABLEMİTOĞLU DOSYASINA BAKAN SAVCI AKSARAY’A ATANDI

Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev alan Cumhuriyet savcısının Aksaray’a atanması da kararnamenin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı.

İDARİ YARGIDA TARTIŞMALI DOSYALARA BAKAN HEYET DAĞITILDI

İdari yargıda da dikkat çekici yer değişiklikleri yapıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırmalarının iptali için açılan davalara bakan İdare Mahkemesi’nin başkan ve üye hâkimleri, kararnameyle başka mahkemelerde görevlendirildiklerini bildirdi.

39.⁠ ⁠AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI BAŞKA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Özberk, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’ne görevlendirildi. Özberk’in başkanı olduğu mahkeme, yıllardır Sarallar, Daltonlar gibi kamuoyunun yakından takip ettiği organize suç dosyalarına bakıyordu.

KRİTİK SORUŞTURMALARIN SAVCILARINA BAŞSAVCIVEKİLLİĞİ

Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan ve son yılların en kritik soruşturmalarında öne çıkan Cumhuriyet savcıları da yeni görevlerine atandı.

HSK kararnamesiyle, söz konusu savcıların bir bölümü Çağlayan, Gaziosmanpaşa ve Anadolu Adliyeleri bünyesinde başsavcı vekilliği görevine getirildi. Bu isimler, Aziz İhsan Aktaş soruşturması, Ekrem İmamoğlu diploma dosyası ve İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan kapsamlı iddianamelerde görev almıştı.

Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın görev yeri değiştirildi. Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na alındı.