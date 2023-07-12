Hulusi Akar ‘Gerekeni yapacağız’ dedi ama hiçbir adım atılmadı: Asker hastaneleri unutuldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 06:47

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan taciz atışı sonucu iki asker şehit oldu. Şehitlerimizin ağır yaralı olarak götürüldüğü sivil hastanede şehit olmaları asker hastaneleri ve askeri sağlık sistemini yeniden gündeme getirdi.

Millet İttifakı’nın seçim vaatleri arasında bulunan askeri sağlık sistemine dönülmesi hakkında eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistem ihtiyacını kabul etmiş ve “Hem cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de sağlık bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız” demişti. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen iktidar tarafından herhangi bir adım atılmadı.

‘BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eski CHP Balıkesir milletvekili ve eski Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Fikret Şahin, 15 Ağustos 2022 tarihinde asker hastanelerinin tekrar açılması için verdikleri kanun teklifini anımsatarak “Dünyada bu kadar kuvvetli ordusu olup da asker hastanesi olmayan tek ülkeyiz” dedi.

Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğine değinen Dr. Şahin, bu sistemin yalnızca savaş durumunda değil afet durumunda da büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. “Sistem yoksunluğu nedeniyle depremde başka ülkelerin sahra hastanelerinden yararlanmak zorunda kaldık” diyen Dr. Şahin, “Oysa kendi asker hastanelerimiz kapatılmamış ve askeri tabiplerimiz görevleri başında olsaydı, deprem bölgesine sahra hastaneleri bir an önce kurulabilir, depremzede vatandaşlarımıza zamanında hizmet verebilir ve hayatlarını kurtarabilirdik” ifadelerini kullandı. l İSTANBUL