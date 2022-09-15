Hüseyin Turan, Kuşadası’nda müzik ziyafeti verdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan Kuşadası Belediyesi’nin ücretsiz halk konserleri kapsamında yurttaşlara müzik ziyafeti yaşattı.
Aydın'da Kuşadası Belediyesi’nin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlediği ücretsiz halk konserleri devam ediyor.
Bu kapsamda ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, Kuşadası’nda sevenleriyle buluştu. Birbirinden güzel eserleri hayranları için seslendiren Turan, Kuşadalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Hüseyin Turan, Kuşadası’nda tekrar sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “ Beni sizlerle buluşturan Kuşadası’nın değerli Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim. Güzel Kuşadası’nda güzel insanlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu” dedi. Değerli sanatçıya teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Sizi yeniden kentimizde ağırlıyor olmak bizi de çok sevindirdi” diye konuştu.
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