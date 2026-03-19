İBB Başkanvekili Nuri Aslan, birinci yılında 19 Mart operasyonlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi: “Orkestranın şefi şu an dinleniyor”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 19 Mart operasyonlarının birinci yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede süreci “tarihte benzeri olmayan bir tablo” olarak tanımladı. Aslan, İmamoğlu’nun üç seçim üst üste oylarını artırarak kazandığı İstanbul’da gözaltına alınıp tutuklanmasının siyasi açıdan dikkat çekici olduğunu vurguladı.

“19 Mart’taki bütün süreci hepimiz yaşadık. Tarihte olmamış bir olayla karşı karşıyayız” diyen Aslan, İmamoğlu’nun siyasi performansına dikkat çekerek, “Beş yıl içinde üç seçim kazanmış ve her seferinde oyunu artırmış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Tam da bu süreçte gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 15,5 milyon yurttaş da Türkiye’nin dört bir yanında sandıklara giderek iradesini ortaya koydu” dedi.

İmamoğlu’nun İBB’de kurduğu halkçı modelin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Aslan, belediyede kişilere bağlı değil, kurumsallaşmış bir model olduğunu belirterek “İBB’de çok güçlü, liyakatli bir kadro kurulmuş. O kadroyla birlikte ben geldim. Orkestra şefi belli bir süre ‘ben dinleneyim’ demiş. Onun yerine bu halkçı model birine emanet edilmiş. Ben de orkestradaki uyumu sağlamaya çalıştım” diye konuştu.

“HİÇBİR HİZMET AKSAMADI”

Zorlu koşullara rağmen İBB’de hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü söyleyen Aslan, sahadaki çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda 285 şantiyemiz aktif şekilde devam ediyor. Anadolu Yakası’nda üç metro hattını bitirdik, test süreçlerine geçtik. Pendik–Kaynarca hattını bu yıl sonunda tamamlayacağız. Aynı anda yedi metro inşaatını yürütüyoruz.”

Aslan, tüm bu çalışmaların ekonomik krizler, küresel gelişmeler ve belediye yönetimine yönelik operasyonlara rağmen sürdüğünü belirterek, “En kıymetli bürokratların bir kısmı tutuklandı ama geride kalan ekip liyakatiyle İstanbul için çalışmaya devam etti. 92 bin çalışanımız her gün daha fazla çalışarak bu süreci taşıyor” dedi. Açılış için hazır bekleyen projelere de değinen Aslan, “Otoparklardan arıtma tesislerine kadar onlarca yatırım açılış sırası bekliyor” ifadelerini kullandı. İBB’nin sosyal politikalarına da değinen Aslan, özellikle dar gelirli kesimler için önemli kaynak ayrıldığını belirterek “Her ay yaklaşık 2 milyar lira sosyal destek sağlıyoruz. Yeni doğan çocuktan üniversite öğrencisine, emekliden ihtiyaç sahibine kadar herkesin yanındayız” dedi. 100 bin üniversite öğrencisine burs verildiğini, emeklilere pazar desteği sağlandığını ve ihtiyaç sahiplerine düzenli yardımlar yapıldığını hatırlatan Aslan, “Milletin parasını yine millete veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLYONLARCA İMAMOĞLU VAR”

19 Mart sürecini “zirveye yaklaşırken yapılan bir müdahale” olarak değerlendiren Aslan, şu ifadeleri kullandı:



“Tam başarıya ulaşacaksınız, zirve yapacaksınız; o anda gözaltına alınıp tutuklanıyorsunuz. Ama bilmiyorlar ki bir tane Ekrem İmamoğlu yok bu ülkede, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var.”

Kendisine verilen başkanvekilliği görevini de “emanet” olarak nitelendiren Aslan, “Anadolu’da emanet her şeyden kıymetlidir. Bize verilen bu emaneti korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“BİZ HÂLÂ NEYİ BEKLİYORUZ?”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgesel tabloya dikkat çekerek diyalog çağrısında bulunan Aslan, sözlerini şöyle noktaladı:

“İnsanlar birbirine ‘merhaba’ demekten neden çekiniyor? Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan affetmenin, barışmanın zamanıdır. Bayramda büyüklerimiz kırgınlıkları giderir. Devlet kendi evlatlarını, cumhuriyetin çocuklarını bir araya getiremiyorsa, dinleyemiyorsa, sorunları çözemiyorsa burada bir eksiklik vardır. Bu ülkenin huzura, diyaloğa ve uzlaşıya ihtiyacı var.”