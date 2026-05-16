İBB Ders Atölyelerinde 2026-2027 dönemi için başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hayata geçirdiği Ders Atölyelerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. kayıt dönemi başladı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ortaokul ve lise öğrencilerine yüz yüze eğitim desteği sunan İBB Ders Atölyeleri, bu yıl ilk kez 7. ve 11. sınıf öğrencilerini de kabul edecek. Başvuruların web sitesi üzerinden alındığı atölyelerde dersler 7 Eylül’de başlayacak.

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılından bu yana hizmet veren İBB Ders Atölyeleri; 8. sınıf öğrencilerini matematik, fen bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe ve İngilizce dersleriyle LGS’ye; 12. sınıf öğrencilerini ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve İngilizce dersleriyle YKS’ye hazırlıyor.

“ÖĞRENCİLER SINAVA ÜCRETSİZ HAZIRLANIYOR”

İstanbul’un 16 farklı noktasında hizmet veren İBB Ders Atölyeleri’nin sayısı Bahçelievler ve Maltepe’de açılacak yeni atölyelerle birlikte sayısını 18’e çıkıyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere fırsat eşitliği anlayışıyla akademik destek sunan atölyelerde; ücretsiz konu anlatım kitapları, soru bankaları ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav sürecine en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. Bu yıl toplam 3 bin 150 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren İBB Ders Atölyeleri, açılacak iki yeni atölyeyle kapasitesini artırarak 4 bin 50 öğrenciye eğitim verecek. Yeni dönemde bir yeniliği daha hayata geçiren İBB Ders Atölyeleri, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için de eğitim vermeye başlayacak. Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece Filenin Sultanları ve Bakırköy Ders Atölyelerinde verilecek eğitimlerle öğrenciler sınavlarına hazırlanma fırsatı bulacak.

“YENİ DÖNEM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI”

Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavlarına yönelik çalışmaların devam ettiği İBB Ders Atölyeleri’nde yeni eğitim dönemi için de hazırlıklar başladı. İstanbul’da ikamet eden 7, 8, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilere hizmet verecek olan atölyelerde başvurular, öğrencinin okul başarı puanı, şehit veya gazi yakını olması, aile gelir durumu vb. kriterlere göre değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönem sınava hazırlanmak için İBB Ders Atölyelerini tercih edecek öğrenciler için başvurular https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden alınmaya başladı. 31 Mayıs’ta sona erecek başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere 10 Haziran’da SMS ile bilgilendirilecek ve yüz yüze kayıt işlemleri 10-14 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. Kesin kayda davet edilen öğrenciler, kazandıkları atölyelere şahsen veya bir yakını aracılığıyla müracaat ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

“2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE HİZMET VERECEK OLAN DERS ATÖLYELERİ”

Bağcılar Ders Atölyesi

Bahçelievler Kocasinan Ders Atölyesi

Bakırköy Ders Atölyesi

Bayrampaşa Ders Atölyesi

Esenler Ders Atölyesi

Eyüpsultan Ders Atölyesi

Gaziosmanpaşa Ders Atölyesi

Küçükçekmece Filenin Sultanları Ders Atölyesi

Küçükçekmece Sefaköy Ders Atölyesi

Fatih Silivrikapı Ders Atölyesi

Sultangazi Hamza Yerlikaya Ders Atölyesi

Sultangazi Ders Atölyesi

Çekmeköy Ders Atölyesi

Kartal Hasan Doğan Ders Atölyesi

Kartal Uğur Mumcu Ders Atölyesi

Maltepe Ders Atölyesi

Pendik Ders Atölyesi

Şile Ders Atölyesi