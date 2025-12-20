İBB Genel Sekreteri Demir: Yeni bir paylaşımlı bisiklet sistemine geçiyoruz

İBB tarafından hazırlanan ve 15 Ekim 2025 tarihli, 1047 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İstanbul Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği kapsamında, İstanbul sınırları içinde paylaşımlı bisiklet işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na 22 Aralık 2025 ile 16 Ocak 2026 tarihleri arasında doğrudan yapılacak.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLİ YENİ SİSTEM

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul’da yeni paylaşımlı bisiklet sistemi dönemine girildiği bilgisini paylaşarak şöyle devam etti:

“İstanbul’da daha önceki yıllarda da bu sistem denendi. Ancak bir çok nedenle başarılı ve sürdürülebilir olamadı. Biz geçmiş deneyimlerden de istifade ederek yeni bir paylaşımlı bisiklet sistemine geçiyoruz. Şimdi çok daha sağlam bir sistem üzerinde, modern bir bisiklet yönetimi anlayışına sahip olacağımız uygulamalara geçiyoruz. Bu uygulama sayesinde, İBB’ye bisikletlerden dolayı herhangi bir mali külfet gelmeden, tamamen dijital uygulamalar üzerinden vatandaşlarımızın faydalanabileceği, ücretleri şeffaf olarak görebileceği bir paylaşımlı bisiklet sistemine geçmiş olacağız. Aynı zamanda bu bisikletler elektrik destekli olacak.

“BU ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİ LİSANS ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bu yeni sistem sayesinde bisikletler, şehrin birçok noktasında kullanılıp, başka noktalarına da bırakılabilecek. Böylece toplu ulaşıma da fayda sağlayacaktır. Paylaşımlı bisiklet sistemi İstanbul Kart entegrasyonuyla çalışacak. Sistemin işletmesini lisans alan özel şirketler yapacak. Tüm bu alanda faaliyet gösteren şirketleri lisans almaya davet ediyoruz. Lisansını almaya hak kazanan firmalar, bisiklet sisteminin işletmesini sağlayacaklar. İBB olarak bizler de bisiklet sisteminin entegrasyonunu ve denetimini yapacağız” dedi.

"ESKİ BİSİKLETLERİN 170 MİLYONA YAKIN BİR BAKIM MALİYETİ OLUŞUYORDU"

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım ise şu açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz yıllarda, İSBİKE sistemi kapsamında 3.000 bisiklet alınmıştı. Bunların zaten 1.750’si daha önce vandalizme uğramış, hurdaya çıkarılmış ya da çalınmış bisikletlerdi. Bunların da tamamının belgeleri mevcut, resmî işlemleri yapıldı. Elde kalan 1.250 bisikletin de maalesef bakım maliyetleri oldukça yüksekti. 1.250 bisiklet için yaklaşık 2 sene önce alınan rakam 88 milyon liraydı. Yani bugüne uyarladığımızda 170 milyona yakın bir bakım maliyeti oluşuyordu. Dolayısıyla kamu kaynaklarının daha aktif kullanılması adına da bir adım atarak bu yeni sistemi hayata geçiriyoruz.

"KULLANILAMAZ DURUMA GELMİŞ BİSİKLETLER MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİNE TESLİM EDİLİYOR"

2017 yılında alınmış bisikletler, gerek aktarma aparatlarının, gerek fren sistemlerinin, gerek gövdelerinin oldukça aşınması ve kullanılamaz duruma gelmesi dolayısıyla artık ekonomik ömrünü tamamladılar. Dolayısıyla bunların hurdaya çıkarma işlemleri resmî olarak yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Eldeki mevcut, kullanılamaz duruma gelmiş bisikletler Makine Kimya Endüstrisine teslim ediliyorlar.”

ÇEVRECİ PROJE

İBB'den verilen bilgilere göre, yeni sistem, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hedefleriyle uyumlu olarak tasarlandı. Elektrikli bisikletlerin kullanılacağı model sayesinde, bisikletin kent içi ulaşımdaki payının artırılması, karbon salımının azaltılması ve kentte daha sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturulması amaçlanıyor. Paylaşımlı bisiklet işletmeciliği yapmak isteyen firmaların öncelikle Bisiklet Paylaşım Hizmet Lisansı almaları gerekiyor. Yönetmeliğe göre firmalardan talep edilen belgeleri ve bu evrakları beyan ederek lisans ve işletme izni başvurularını tamamlayabilecek.

SONUÇLAR 26 OCAK'TA

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, işletme izni almaya hak kazanan firmalar 26 Ocak 2026 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Böylece İstanbul, 2026 yılıyla birlikte yeni nesil paylaşımlı bisiklet sistemine kavuşmuş olacak.