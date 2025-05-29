İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in avukatı isyan etti: 'Bu usulsüzlüklere artık son verilmeli!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturmalar başlatılmış, 19 Mart’ta İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında İmamoğlu’nun ‘kasası olmakla’ itham edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de vardı.

Keleş'in avukatı Baran Kaya, sosyal medya hesabından müvekkilinin kendisinden habersiz cezaevinden adliyeye götürüldüğünü duyurdu.

"MÜVEKKİL NİÇİN ÇAĞRILDI, HALA ADLİYEDE Mİ BİLMİYORUZ"

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İBB dosyasında avukatsız yürütülmeye çalışılan soruşturma sürecinde her gün yeni bir vakayla karşılaşıyoruz. Az önce cezaevinden, (geçtiğimiz hafta abisi de tutuklanan) tutuklu müvekkilim Fatih Keleş’in adliyeye gönderildiği gerekçesiyle kurum dışında olduğunu öğrendik.

Adliyede savcılık ile güvenlikler aracılığıyla yaptığımız görüşmede ifade için çağırılan müvekkilin ifadesine katılmak istediğimi ilettim, savcılık tarafından “ifade alınmayacak, geri gönderdik” cevabıyla karşılaştık. Müvekkil niçin çağırıldı, avukatsız ifadesi mi alınmaya çalışıldı, hala adliyede mi bilmiyoruz.

"NEDEN GİZLİ SAKLI BİR İŞ YAPILIYOR?"

Usule uygun müdafii davet edilerek ifade almak varken neden gizli saklı bir iş yapılıyor gibi usule uyulmadan adliyeye getirildiğini anlayamıyoruz. Bu usulsüzlüklere artık bir son verilmeli. Toplanacak deliller toplansın, yazılacak iddianame varsa yazılsın. İnsanlara zulmetmeyin."



